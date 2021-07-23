Судью Басманного суда Юлию Сафину отправили в отставку и хотят привлечь к уголовной ответственности

С заявлением о привлечении к ответственности согласно уголовному кодексу обратился предприниматель Илья Шерман, обвиняемый в мошенничестве. Его дело вела Юлия Сафина и своим решением приговорила бизнесмена к семи годам колонии общего режима. А теперь он сам добивается ее наказания и утверждает, что в действиях судьи Басманного суда есть признаки дисциплинарного проступка, и она нарушила уголовно-процессуальный кодекс, пишет газета «Коммерсант». Заявление предприниматель направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Илья Шерман просит возбудить уголовное дело в отношении Юлии Сафиной и секретаря судебного заседания. Он обвиняет их в совершении служебного подлога и фальсификации доказательств по его уголовному делу. Ранее бизнесмен обращался в дисциплинарную комиссию совета судей. По итогам рассмотрения запроса полномочия Юлии Сафиной были прекращены в связи с наложением на нее дисциплинарного взыскания.

Судья Юлия Сафина вынесла множество решений по громким уголовным делам. В частности, она избирала и продлевала меры пресечения бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову и бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.