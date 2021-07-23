Социальная сеть Instagram восстановила доступ к учетной записи интернет-издания «Проект». Блокировка произошла спустя два дня после того, как их учредителя признали в России нежелательной организацией. При этом, как отмечали в редакции «Проекта», администрация Instagram объявляла об окончательной блокировке за некое нарушение норм сообщества. О причинах восстановления доступа пока не сообщается.