Театр «Современник» не собирается отменять спектакль, на который пожаловались в прокуратуру и мэрию Москвы. Недовольство постановкой «Первый хлеб» выразили представители организации «Офицеры России». Они считают, что пьеса пропагандирует однополые отношения и оскорбляет ветеранов.

Как сказали «Эху» в администрации театра, позиция «Современника» по поводу претензий будет опубликована в ближайшее время. Однако у самого театра нет возможности усилить меры безопасности в связи с поступающими угрозами.