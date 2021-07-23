Менее часа остается до открытия Олимпийских игр в Токио. Церемония, как и сами соревнования, впервые в истории будут проходить без зрителей из-за эпидемии коронавируса, которая ранее стала причиной переноса игр на год.

Торжественное открытие крупнейшего спортивного события в мире состоится при пустых трибунах – зрителей на них не будет, на церемонию в Национальный стадион приглашено лишь около тысячи официальных лиц. Тем не менее организаторы обещают масштабное, зрелищное сопровождающееся фейерверками шоу, детали которого держатся в секрете. Его девиз «объединенные эмоциями», а основанная идея в том, что эта Олимпиада может принести новую надежду и воодушевление людям во всем мире, говорится на официальном сайте Игр. Олимпийскую клятву в этом году изменили так, чтобы подчеркнуть важность солидарности, а также равенства и недопущения дискриминации. Отмечу, что впервые от каждой страны будет два знаменосца: мужчина и женщина. Наши спортсмены, фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов, понесут флаг олимпийского комитета России. Церемонию будут транслировать по телевидению, и несмотря на возражения японцев, требовавших отказаться от игр, и акции протеста, которые проходят в том числе сегодня, открытие планируют посмотреть 70% граждан страны, и, конечно, сотни миллионов зрителей по всему миру.

Церемония открытия Игр-2020 состоится ровно на год позже, чем планировалось изначально. Завершится Олимпиада 8 августа.