В России никогда не было поддержки допинга со стороны государства, — настаивает министр спорта Олег Матыцин. По его словам, темная страница в этой истории перевернута, и Всемирное антидопинговое агентство не рассматривает российских спортсменов как некую исключительную группу, у которой есть проблемы с использованием запрещенных препаратов. Матыцин также сказал агентству РИА «Новости», что перед российской делегацией на Олимпиаде в Токио поставлена задача-максимум войти в тройку лучших.



Уже через полтора часа в Токио начнется торжественная церемония открытия Олимпийских игр.