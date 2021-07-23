Еще 3 российских региона ввели обязательную вакцинацию против коронавируса. Такое решение приняли Красноярский край, Марий Эл и Камчатка. Требования коснутся определенных категорий граждан – в первую очередь тех, кто занят в медицине, образовании и сфере услуг.

Общее количество регионов, где уже действует постановление об обязательной вакцинации, перевалило за половину и составляет 39, – пишет газета РБК.