В России неожиданно выросли продажи кнопочных мобильных телефонов. Как пишет газета «Коммерсантъ», одной из причин стал перевод работников на удаленный формат. Из-за этого люди стали заменять кнопочными аппаратами стационарные устройства. Еще одной причиной стала обеспокоенность людей по поводу безопасности личных данных. В то же время поставки подобных телефонов сокращаются из-за транспортных проблем и роста цен на комплектующие. В этой связи увеличивается их стоимость.
2021-07-23T12:33:41+03:00
2021-07-23T12:59:38+03:00
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12:33, 23 июля 2021
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