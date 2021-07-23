В России неожиданно выросли продажи кнопочных мобильных телефонов. Как пишет газета «Коммерсантъ», одной из причин стал перевод работников на удаленный формат. Из-за этого люди стали заменять кнопочными аппаратами стационарные устройства. Еще одной причиной стала обеспокоенность людей по поводу безопасности личных данных. В то же время поставки подобных телефонов сокращаются из-за транспортных проблем и роста цен на комплектующие. В этой связи увеличивается их стоимость.