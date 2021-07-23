Публикация журналиста Ивана Сафронова пропала с сайта газеты «Ведомости». Сегодня издание вышло с колонкой бывшего специального корреспондента, который уже больше года находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в государственной измене. В большой статье Сафронов рассказывает, как работает следствие по подобным обвинениям. Пользователи обращают внимание, что материал невозможно открыть на сайте. По ссылке на статью Сафронова всплывает сообщение об ошибке. В редакции «Ведомостей» случившееся пока не комментируют.

Публикация бывшего журналиста Ивана Сафронова в «Ведомостях» по делам о госизмене включена в дайджест публикаций, который читает президент. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». Да, она включена в дайджест, как обычно, эта статья. У всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться. [Пока никакой реакции президента] нет", — сказал он.