Прямые контакты России с «Талибаном»* необходимы для обеспечения безопасности страны – сенатор Косачев

Прямые контакты России с «Талибаном»* необходимы для обеспечения безопасности страны. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Она [организация] запрещена в соответствии с действующим российским законодательством. С другой стороны, мы понимаем, что ситуация развивается, что, если мы не будем иметь контактов с «Талибаном»* мы, в конечном итоге лишь увеличим угрозу, исходящую от этой организации в адрес и нас самих, и нагих ближайших соседей. Нужно разговаривать с талибами хотя бы для того, чтобы четко понимать их планы и намерения, и всегда лучше делать это через прямой диалог, это вопрос нашей безопасности. Во-вторых, через эти прямые каналы общения четко обозначать красные линии, через которые ни при каких обстоятельствах «Талибан»* не должен переступать, и обозначать последствия, если это произойдет. Я не вижу никаких дополнительных угроз для этой безопасности, связанных с тем, что появляются прямые контакты. От «Талибана»* угроза в определенном смысле исходит в том числе в адрес России, если действия «Талибана»* будут выходить за пределы афганской границы. Сейчас все усилия направляются на то, чтобы этого не допустить. Нормальная история», — сказал он.

Две недели назад делегация запрещенной в России организации «Талибан»* провела переговоры в Москве на фоне обострения ситуации на афганской границе. В МИДе заявили, что переговоры проводятся для укрепления «стабильности в регионе».