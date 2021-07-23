В Москве досрочно возобновит работу закрытый ранее участок Сокольнической линии метро

С понедельника вновь будут принимать пассажиров станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет». Это произойдет на две недели раньше запланированного срока, – сказали сегодня в мэрии. Движение поездов между станциями «Спортивная» и «Тропарево» приостановили для строительства участка Большой кольцевой линии. Однако уже после этого жители юго-западных районов Москвы начали жаловаться в социальных сетях на очереди на остановках и нехватку компенсационных автобусов.