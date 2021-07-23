Центробанк, как ожидается, на сегодняшнем заседании повысит ключевую ставку

Это приведет к укреплению рубля и удорожанию кредитов, отмечают экономисты.

Вопрос не в том, поднимет ли Центробанк ключевую ставку, а в том на сколько. Большинство экспертов сходятся во мнении, что сразу на 1 процентный пункт – до 6,5%. А это значит, что повышение станет самым значительным с декабря 2014 года. В прошлом месяце ЦБ второй раз подряд увеличил ставку на пол процентных пункта – сейчас она составляет 5,5% годовых, то есть вернулась на уровень июня прошлого года. В Центробанке поясняют – российская и мировая экономика быстро восстанавливаются, подстегивая инфляцию – в мае годовой индекс потребительских цен достиг нового пятилетнего максимума – чуть более 6%, в то время как целевой показатель 4%. Поэтому ЦБ вынужден задействовать основной инструмент кредитно-денежной политики. Напомню, что ключевая ставка напрямую влияет на то, под какой процент банки выдают кредиты и привлекают депозиты. Соответственно, кредиты станут дороже, что притормозит экономическую активность. При этом рубль укрепится, а инфляция снизится.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее допустила повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт, но в ЦБ обещают изучить все факторы и рассмотреть все возможные сценарии.