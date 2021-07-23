Меньше двух часов остается до торжественного открытия в Токио летней Олимпиады

Церемония пройдет в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Так, на трибунах не будет зрителей. Организаторы разрешили присутствовать менее чем тысяче официальных лиц. Также без болельщиков будут проходить и соревнования.

За здоровьем спортсменов в Олимпийской деревне будут тщательно следить, – подчеркнул президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Россияне лишены на этой Олимпиаде права выступать под национальным флагом и с использованием национального гимна. Сборную наказали за допинговый скандал. Всемирное антидопинговое агентство передало в спортивные федерации информацию о возможных нарушениях со стороны российских спортсменов. Более того, ВАДА недовольна формой, где присутствует флаг России.

В профильные федерации поступило 607 пакетов данных, в которых приведены сведения о вероятных случаях применения допинга. Там указаны и конкретные имена, но их пока не раскрывают. Выводы будут сделаны после проведения тщательных исследований. Об этом сказал глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. Он также выразил свое отношение к форме, выбранной россиянами для Олимпиады в Токио. По словам руководителя ВАДА, он разочарован тем, что спортсмены из России выступают в форме с флагом своей страны и считает, что должен быть нейтральный статус. Глава организации полагает, что Москва должна выполнять все условия Спортивного арбитражного суда и выразил сожаление, что его санкции сокращены до двух лет и в итоге дано разрешение выступать с цветами российского флага на форме.

Олимпийские игры тожественно откроются уже сегодня, трансляция начнется в 14 часов.