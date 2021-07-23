Болельщики развернули бело-красно-белые флаги на матче с участием одной из белорусских футбольных команд. Игра между клубами БАТЭ и «Динамо Батуми» прошла в Грузии. К трибуне, на которой вывесили флаги, ставшие символами белорусской оппозиции, в ходе игры после забитого гола подбежал белорусский полузащитник Павел Нехайчик. В самой Белоруссии власти жестко преследуют всех, кто пытается использовать бело-красную символику.