Болельщики развернули бело-красно-белые флаги на матче с участием одной из белорусских футбольных команд. Игра между клубами БАТЭ и «Динамо Батуми» прошла в Грузии. К трибуне, на которой вывесили флаги, ставшие символами белорусской оппозиции, в ходе игры после забитого гола подбежал белорусский полузащитник Павел Нехайчик. В самой Белоруссии власти жестко преследуют всех, кто пытается использовать бело-красную символику.
2021-07-23T11:35:32+03:00
2021-07-23T11:35:32+03:00
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11:35, 23 июля 2021
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