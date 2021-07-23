На сайте «Умного голосования» нашли уязвимость в системе безопасности. Она позволяет увидеть электронные адреса тех, кто зарегистрировался, — пишет интернет-издание «Медиазона». В свою очередь, соратники Алексея Навального, которые занимаются технической поддержкой сайта, утверждают, что, хотя такая уязвимость и присутствовала, ее уже устранили. Но и раньше увидеть список почтовых адресов здесь было невозможно.

В начале недели в интернете появился список адресов зарегистрировавшихся на сайте «Умного голосования». Какие образом произошла утечка данных, пока не сообщается.