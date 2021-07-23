Российская экономика, по мнению экспертов Moody's, испытает умеренно негативные последствия кризиса из-за коронавируса

Российская экономика, по мнению экспертов агентства Moody's, испытает умеренно негативные последствия кризиса из-за коронавируса. Согласно прогнозам авторов исследования, которые приводит газета РБК, ВВП страны потеряет от 2% до 8% по сравнению с докоронавирусной оценкой экономического развития.

В свою очередь, в российском руководстве неоднократно настаивали, что страна относительно быстро преодолела последствия пандемии. Эксперты, однако, предупреждают, что выйти на стабильные темпы роста ВВП ей будет трудно.