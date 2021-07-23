Судью Басманного суда Юлию Сафину отправили в отставку и пытаются привлечь к уголовной ответственности. Мосгорсуд посчитал, что она исказила суть правосудия в приговоре предпринимателю Илье Шерману, который позже отменила высшая инстанция, – пишет газета «Коммерсантъ». В частности, отмечалось, что текст приговора во многом повторял обвинительное заключение.

Сафина известна тем, что избирала и продлевала меру пресечения фигурантам ряда громких дел, в том числе бывшему кировскому губернатору Никите Белых, экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну и инвестору Майклу Калви.