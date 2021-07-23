Сенатор Косачев назвал иск в ЕСПЧ против Украины последним инструментом, чтобы добиться справедливости

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал иск в ЕСПЧ против Украины «последним инструментом, чтобы добиться справедливости». Об этом сенатор сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Мы видим, что есть определенное сопротивление [в Европейском суде по правам человека], мы считаем это сопротивление политическим. Этот межгосударственный иск остался для нас последним инструментом, для того чтобы добиться справедливости. Подчеркну: не в части сведения каких-то межгосударственных счетов с Украиной. Межгосударственный иск – это не антиукраинский иск, это по-прежнему иск, связанный с защитой прав и свобод человека, в данном случае и граждан России, в первую очередь, и граждан Украины, и граждан третьих стран. Это наше абсолютное право, если хотите, это наша обязанность как государства, ответственного государства-члена Совета Европы», — сказал он.

Сенатор отметил, что за последние 7 лет в ЕСПЧ было подано более десяти тысяч исков о частных лиц по ситуации на Украине. «Была надежда, что до такого иска дело не дойдет, что будет достаточно обращений в Европейский суд по правам человека физических лиц Таких исков было за последние семь лет по ситуации на юго-востоке Украине и в российском Крыму более 10, 5 тысяч от частных лиц, к сожалению ни по одному из них не вынесено решение Европейского суда по правам человека Мы видим, что в случае, когда подаются иски против России , и частными лицами, и организациями, и государствами, как правило, включается механизм мгновенного рассмотрения. К сожалению, это все больше и больше становится правилом, мы видим определенную предвзятость Европейского суда по правам человека в части, касающейся России», — заключил он.

Россия обратилась в ЕСПЧ, выдвинув в иске 10 претензий к Украине. Россия выдвинула 10 претензий к Украине. Среди них гибель людей во время протестов и столкновений 2014 года, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе. Кроме того, в иске указано, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий и следствием стало крушение самолета малазийского Боинга. Поводом для претензий со стороны России также указана дискриминация русскоязычных граждан.

Обращение в ЕСПЧ стало первой в истории России межгосударственной жалобой, которая подана российскими властями в европейский суд.