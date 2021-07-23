Косачев: Подготовка иска в ЕСПЧ против Украины шла в течение последних 7 лет

Подготовка иска в Европейский суд по правам человека против Украины шла в течение последних семи лет. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. «Конечно, это решение появилось не вчера. Это очень тщательно проработанный юридический документ. Для того, чтобы составить иск, чтобы он не был отвергнут по формальным основаниям, требовалась работа многих министерств и ведомств. Возглавила на последнем этапе эту работу Генеральная прокуратура в рамках новых полномочий Генпрокуратура в работу довела до логического завершения, до официального представления иска в Европейский суд. Но работа велась давно, велась постоянно, я бы не преувеличил, сказав, что она велась все последние 7 лет, с того момента, как на Украине начался кризис», — сказал он.

Россия обратилась в ЕСПЧ, выдвинув в иске 10 претензий к Украине. Россия выдвинула 10 претензий к Украине. Среди них гибель людей во время протестов и столкновений 2014 года, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе. Кроме того, в иске указано, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий и следствием стало крушение самолета малайзийского Боинга. Поводом для претензий со стороны России также указана дискриминация русскоязычных граждан.

Обращение в ЕСПЧ стало первой в истории России межгосударственной жалобой, которая подана российскими властями в европейский суд.