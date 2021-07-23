Газета «Ведомости» опубликовала статью журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене

В тексте, который передали адвокаты бывшего спецкорра издания, рассказывается, по какому принципу в России заводятся уголовные дела по этой статье.

Попасть под статью о государственной измене или шпионаже в России довольно просто, утверждает Сафронов. Силовики зачастую выбирают себе «жертвой» гражданина старше 50 лет с высшим образованием и родственниками или деловыми контактами за границей. При этом ученые находятся в особой группе риска, уверен журналист. Именно у них чаще всего есть возможность заключить контракт с иностранными предприятиями в образовательных целях. Позднее полиция при желании может расценить это как попытку передать некую секретную информацию другому государству.

По словам Сафронова, возбуждение дела не является самоцелью для силовиков. В скором времени они начинают давить на подсудимого, указывая на то, что если тот не заключит сделку со следствием и не расскажет о любых других известных ему преступлениях, то надолго отправится в колонию. Журналист отмечает, что чаще всего при условии смягчения приговора люди на это соглашаются, особенно старшее поколение.

Безусловно, среди обвиняемых встречаются и настоящие шпионы. Но, как подчеркивает Иван Сафронов, их не так много, как хотелось бы высшему силовому руководству.

По данным бывшего корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта», в среднем ежегодно в России по шпионским статьям осуждают около 10 человек. В так называемой разработке находится не мене 50-70 граждан