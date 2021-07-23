Наводнение в Забайкалье привело к серьезным последствиям

Подтоплено множество жилых домов, разрушен железнодорожный мост на Транссибирской магистрали.

От воды пострадали 650 домов, одни практически полностью непригодны для жизни там, другие возможно просушить. Местных жителей направили в пункты временного размещения. В Забайкалье затоплены и приусадебные участки. В ряде районов нарушено транспортное сообщение, повреждены коммуникации. Дожди размыли участок федеральной трассы «Амур» Чита — Хабаровск. На Транссибирской магистрали из-за сильных осадков рухнул железнодорожный мост. Обрушение произошло на перегоне Куэнга — Укурей. Пострадавших и погибших нет, но пока восстановить движение поездов удалось только по одному пути, расписание нарушено, пассажиры не знают, когда смогут отправиться в путь. Организованы автобусные маршруты, чтобы доставлять людей к пунктам назначения. На место происшествия направят авиацию МЧС, которая присоединится к аварийно-спасательным работам.

Сейчас уровень воды в реках Забайкалья продолжает расти, ситуация остается напряженной.