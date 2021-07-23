Минздрав планирует к октябрю подготовить итоговые данные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V». По остальным двум препаратам, «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», отчеты ожидаются в конце этого или начале следующего года, – рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Евросоюз отложил регистрацию «Спутника» из-за того, что Россия не предоставила вовремя необходимых документов, в том числе о клинических испытаниях.