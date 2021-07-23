СК заказал у Санкт-Петербургского университета исследование о причинах участия подростков в акциях протеста

Следственный комитет заказал у Санкт-Петербургского университета исследование о причинах участия подростков в акциях протеста. Ведомство собирается сформировать у молодежи так называемый «сознательный отказ» от участия в подобных выступлениях, – сказал один из руководителей СК агентству ТАСС. Когда комитет должен получить социологическое исследование, не уточняется.

В начале года в российских городах прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального. Они сопровождались многочисленными задержаниями. Кроме того, после них были заведены десятки уголовных дел, в том числе по статье о вовлечении в протесты несовершеннолетних.