На официальном сайте токийской Олимпиады Крым сделали частью Украины. Ранее полуостров был включен в состав России.

Организаторы обновили сайт спортивных состязаний. Теперь при открытии ресурса на экране появляется всплывающее окно, в котором Крым принадлежал Киеву. Накануне на карте, где можно «поприветствовать» любимую сборную, полуостров был отделен границей от Украины. Член комитета по физкультуре и спорту российской Государственной думы Дмитрий Свищев поприветствовал такое решение Международного олимпийского комитета, добавив, что с 2014 года на территории Крыма проживают российские граждане. Свищев также указал на высокий статус МОКа, который обязывает других уважать это решение. В свою очередь глава украинского МИДа обратился к посольству страны в Японии с просьбой разобраться в ситуации. Спустя несколько часов после этого всплывающее окно некоторое время было недоступно.

О реакции российской стороны на изменения пока не известно.