В Зюзинском суде Москвы в эти минуты должно начаться заседание по административному делу против блогера Юрия Дудя. На него завели протокол о пропаганде наркотиков.

Пока журналисты — их здесь почти 30 человек — находятся в томительном ожидании. В здание Зюзинского суда их не пускают, уже традиционно объясняя это коронавирусными ограничениями. На входе стоит судебный пристав, который сверяет посетителей со списком заседаний, назначенных на сегодня. Блогер Юрий Дудь тем временем общаться с журналистами пока не стал: он молча зашёл внутрь около часа назад вместе со своим юристом. Периодически у здания останавливаются прохожие, которые спрашивают о том, что происходит возле суда. Некоторые, впрочем, пришли целенаправленно. Два молодых человека отказались под камеры общаться с журналистами, но без средств съемки рассказали, что их привлекло простое любопытство. Как-то прямо выражать поддержку Дудю они не стали.

Административное дело против Юрия Дудя было заведено после обращения дочери сенатора Елены Мизулиной Екатерины, которая возглавляет организацию «Лига безопасного интернета». Она увидела пропаганду наркотиков в интервью Дудя с рэп-исполнителем Моргенштерном и украинским блогером Иваном Рудским, известным как Ивангай.