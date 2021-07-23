Американская разведка не исключает, что происхождение коронавируса может так и остаться неизвестным

Как сказал глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью американскому радио NPR, у Вашингтона нет окончательного вывода по этому вопросу. В то же время Бернс заверил, что его ведомство тщательно работает над поиском источника. Ранее сообщалось, что американская и британская разведки не исключают версию об искусственном происхождении инфекции и возможной утечки из китайской лаборатории. Как отметил Бернс, власти Китая с самого начала не давали исчерпывающего и прозрачного ответа на вопрос о происхождении вируса.
2021-07-23T10:05:13+03:00
2021-07-23T10:24:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2875672-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3496090.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:05, 23 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратники Навального опубликовали новое расследование об имуществе и тратах спикера Госдумы Вячеслава Володина Мать Вячеслава Володина Лидия Барабанова и отец его предполагаемой жены Юрий Полякин являются владельцами фирмы Инвест Холдинг, которая самостоятельно и через дочерние структуры владеет коммерческой недвижимостью…