Американская разведка не исключает, что происхождение коронавируса может так и остаться неизвестным

Как сказал глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью американскому радио NPR, у Вашингтона нет окончательного вывода по этому вопросу. В то же время Бернс заверил, что его ведомство тщательно работает над поиском источника. Ранее сообщалось, что американская и британская разведки не исключают версию об искусственном происхождении инфекции и возможной утечки из китайской лаборатории. Как отметил Бернс, власти Китая с самого начала не давали исчерпывающего и прозрачного ответа на вопрос о происхождении вируса.