Российская лучница Светлана Гомбоева получила тепловой удар на соревнованиях в Токио. Она потеряла сознание. Ей оказали помощь местные врачи, – рассказали в Олимпийском комитете России. В тренерском штабе предположили, что сказалась не только высокая температура, но и духота. Ожидается, что несмотря на инцидент, Гомбоева продолжит соревнования.

Между тем, сейчас в столице Японии 33 градуса и безоблачная погода.