Российское правительство, по некоторым данным, планирует в 2022 году проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Российское правительство, по некоторым данным, планирует в следующем году проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Обсудить этот вопрос, по словам источника агентства РИА «Новости», поручено министрам труда, финансов и экономического развития, и в первую очередь обсудить включение этого пункта в бюджет на следующий год. В России уже 5 лет действует закон, который отменил индексацию выплат действующим пенсионерам. В то же время ряд членов Госдумы и Совета Федерации предлагал вернуть эту норму.