Российское правительство, по некоторым данным, планирует в 2022 году проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Российское правительство, по некоторым данным, планирует в следующем году проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Обсудить этот вопрос, по словам источника агентства РИА «Новости», поручено министрам труда, финансов и экономического развития, и в первую очередь обсудить включение этого пункта в бюджет на следующий год. В России уже 5 лет действует закон, который отменил индексацию выплат действующим пенсионерам. В то же время ряд членов Госдумы и Совета Федерации предлагал вернуть эту норму.
2021-07-23T09:36:51+03:00
2021-07-23T10:03:24+03:00
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09:36, 23 июля 2021
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