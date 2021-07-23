Евросоюз призывает российские власти прекратить репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. Особую тревогу в Брюсселе вызвало решение Генпрокуратуры о признании нежелательной организацией интернет-издания «Проект», – говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС. Там также обращают внимание на ситуацию с группой адвокатов и журналистов «Команда 29», которая объявила о прекращении деятельности из-за давления властей. В ЕС говорят, что все происходящее вызывает особую тревогу в преддверии сентябрьских выборов в Государственную думу.
2021-07-23T09:36:10+03:00
2021-07-23T10:12:57+03:00
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09:36, 23 июля 2021
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