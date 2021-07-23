Журналист Иван Сафронов рассказал о работе следствия с подозреваемыми в государственной измене. Его колонку опубликовала сегодня газета «Ведомости». Сафронов отмечает, что в подобных делах суд удовлетворяет все ходатайства следствия и отправляет зачастую напуганного и ничего не понимающего человека в СИЗО. Изоляция ломает арестованного, он начинает верить во что угодно, в том числе и в собственную виновность. При этом одно уголовное дело – не самоцель для следователя, – уверен журналист. Представителям силовых структур необходимо, чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других людей в обмен на досудебное соглашение или звонок близкому.



Сафронов уже больше года находится в СИЗО «Лефортово». Он отвергает обвинения в том, что передавал секретные сведения чешской разведке.