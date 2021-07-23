КПРФ начнет проведение традиционной акции «Антикап-2021» по всей России 23 июля

КПРФ проведет традиционную акцию «Антикап-2021» по всей России в выходные 23 и 24 июля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Юрий Афонин. «Акция «Антикапитализм» имеет богатую историю, в основе организации этой акции всегда стояли молодежные организации. Сейчас очевидно с каждым днем все больше и больше, что капиталистическая модель, которая господствует последние 30 лет в Российской Федерации, ущербна, это периферийный капитализм, во многом связанный с сырьевым сектором. Поэтому эта акция актуальна, мы традиционно ее проводили в эти летние дни. В этот раз в связи с серьезными ограничениями создаются препоны, но мы во всех регионах через разные формы – митинги, шествия, встречи с депутатами – будем организовывать. Эта акция не носит предвыборного характера, это акция КПРФ, которая выступает за социалистический ход развития. Эта акция максимально пройдет, особенно молодежь, наши сторонники и союзники активно, уверенно примут участие в этой акции», — сказал он.

В прошлом году акция «Антикапитализм» не удалось провести из-за коронавирусных ограничений.