Наводнение в Забайкалье вызвало сбой в движении поездов. На одном из участков Транссибирской магистрали обрушился мост. Задержан, в том числе, пассажирский поезд Самара – Владивосток. В регионе уже смыто пять автомобильных мостов. Перекрыто движение на федеральной трассе «Амур». В зоне наводнения оказались 650 домов. При этом специалисты предупреждают, что уровень воды будет расти еще двое суток. Причиной стали ливневые дожди в регионе.
2021-07-23T09:06:49+03:00
2021-07-23T09:06:49+03:00
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09:06, 23 июля 2021
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