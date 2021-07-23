Наводнение в Забайкалье вызвало сбой в движении поездов. На одном из участков Транссибирской магистрали обрушился мост. Задержан, в том числе, пассажирский поезд Самара – Владивосток. В регионе уже смыто пять автомобильных мостов. Перекрыто движение на федеральной трассе «Амур». В зоне наводнения оказались 650 домов. При этом специалисты предупреждают, что уровень воды будет расти еще двое суток. Причиной стали ливневые дожди в регионе.