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Эксклюзив Эха 09:06, 23 июля 2021

Минэнерго пообещало запрет на экспорт бензина, если биржевые цены останутся на прежнем высоком уровне

Минэнерго пообещало запрет на экспорт бензина, если биржевые цены останутся на прежнем высоком уровне.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов считает, что оптовый рынок давно нуждается в жестком регулировании, однако розничные цены на топливо все равно не снизятся. Такое мнение Павел Баженов высказал «Эху». Он добавил, что государство должно прежде всего создавать благоприятные условия для игроков внутреннего рынка, однако власти, по словам эксперта, принимают решения, вредящие топливной сфере, одновременно перекладывая ответственность на других.


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