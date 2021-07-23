Власти Аргентины не исключили разрыва контракта с Россией на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V»

Латиноамериканская республика пожаловалась на то, что недополучила многомиллионные партии препарата.

Аргентина не получила по контракту, 5,5 млн доз первого компонента «Спутника» и более 13 млн доз второго – об этом говорится в письме советника президента страны Российскому фонду прямых инвестиций. Из текста послания, который приводит местная газета La Nacion, следует, что перебои с поставками наблюдаются, даже несмотря на переговоры, которые вели между собой Буэнос-Айрес и Москва. Кроме того, в аргентинской администрации подчеркнули, что всеми силами пытаются «обеспечить успех российской вакцине», но шансов на это все меньше.

Наконец, там не исключили закупки вакцин у США – президент Аргентины недавно подписал соответствующий указ. Местная пресса утверждает, что это может свидетельствовать о том, что контракт на поставку «Спутника V» был заключен из геополитических соображений: по этому поводу аргентинская оппозиция уже потребовала отчета правительства. Вместе с тем автор письма – советник президента Сесилия Никколини – уверяет, что жалобу не следует считать угрозой, а отношения с Россией находятся на хорошем уровне.

В Кремле ранее утверждали, что международные обязательства по поставкам вакцины «Спутник V» будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом для России является вакцинация собственного населения.