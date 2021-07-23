ВАДА направила в международные федерации данные о возможных нарушениях со стороны российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство направило в международные федерации данные о возможных нарушениях со стороны российских спортсменов. Эта информация была получена от московской антидопинговой лаборатории. Речь идет о шести сотнях пакетов, — сказал агентству РИА «Новости» глава ВАДА Витольд Банька. Эти данные организация получила еще в начале 2019-го года. После того, как федерации их проанализируют, спортивные функционеры смогут принять решения по атлетам, чьи имена фигурируют в этих сводах, — сказал Банька.
2021-07-23T09:03:20+03:00
2021-07-23T09:03:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2875640-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:03, 23 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратники Навального опубликовали новое расследование об имуществе и тратах спикера Госдумы Вячеслава Володина Мать Вячеслава Володина Лидия Барабанова и отец его предполагаемой жены Юрий Полякин являются владельцами фирмы Инвест Холдинг, которая самостоятельно и через дочерние структуры владеет коммерческой недвижимостью…