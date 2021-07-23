ВАДА направила в международные федерации данные о возможных нарушениях со стороны российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство направило в международные федерации данные о возможных нарушениях со стороны российских спортсменов. Эта информация была получена от московской антидопинговой лаборатории. Речь идет о шести сотнях пакетов, — сказал агентству РИА «Новости» глава ВАДА Витольд Банька. Эти данные организация получила еще в начале 2019-го года. После того, как федерации их проанализируют, спортивные функционеры смогут принять решения по атлетам, чьи имена фигурируют в этих сводах, — сказал Банька.