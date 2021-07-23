Считанные часы остаются до церемонии открытия Олимпиады в Токио

Игры пройдут в условиях пандемии коронавируса, из-за чего организаторы ввели ряд ограничений: в частности, на соревнования решено не пускать болельщиков. Также их не будет и на церемонии. Туда пустят чуть менее тысячи официальных лиц.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал как участников Олимпиады, так и болельщиков не терять присутствия духа. Также Томас Бах выразил уверенность, что игры в Токио станут позитивным посланием всему миру, который ищет надежду в период пандемии коронавируса.

Между тем с начала заезда сборных поступают сообщения о новых случаях заражения коронавируса среди как спортсменов, так и обслуживающего персонала на Олимпиаде. Только за последние сутки было выявлено почти 20 заболевших.