Дым от лесных пожаров в Якутии, как передает американский телеканал CNN, достиг Аляски. Причиной этого, по словам журналистов, стал сильный ветер. Распространению огня в самой Якутии способствует сухая и жаркая погода. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Десятки населенных пунктов оказались в дыму. Из-за этого была приостановлена работа аэропорта в Якутске.
2021-07-23T08:34:16+03:00
2021-07-23T08:34:16+03:00
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08:34, 23 июля 2021
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