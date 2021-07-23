Группа из восьми туристов попала под камнепад в Кабардино-Балкарии. Сейчас к ним направляются спасатели. По предварительным данным, три человека в результате ЧП получили травмы. Для их эвакуации планируют использовать вертолет. Сама туристическая группа приехала в регион из Москвы.
2021-07-23T08:34:00+03:00
2021-07-23T08:34:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2875624-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 23 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратники Навального опубликовали новое расследование об имуществе и тратах спикера Госдумы Вячеслава Володина Мать Вячеслава Володина Лидия Барабанова и отец его предполагаемой жены Юрий Полякин являются владельцами фирмы Инвест Холдинг, которая самостоятельно и через дочерние структуры владеет коммерческой недвижимостью…