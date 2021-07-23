Группа из восьми туристов попала под камнепад в Кабардино-Балкарии. Сейчас к ним направляются спасатели. По предварительным данным, три человека в результате ЧП получили травмы. Для их эвакуации планируют использовать вертолет. Сама туристическая группа приехала в регион из Москвы.