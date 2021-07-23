Суд в Москве рассмотрит административное дело в отношении журналиста Юрия Дудя. Его обвиняют в пропаганде наркотиков. Ранее организация под названием «Лига безопасного интернета» объявила, что обнаружила признаки такой пропаганды в двух интервью, которые опубликованы на YouTube-канале Дудя. Тогда же организация обратилась в МВД с просьбой проверить материалы. По статье обвинения журналисту может грозить штраф.
2021-07-23T08:33:47+03:00
2021-07-23T08:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 23 июля 2021
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