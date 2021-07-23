Суд в Москве рассмотрит административное дело в отношении журналиста Юрия Дудя. Его обвиняют в пропаганде наркотиков. Ранее организация под названием «Лига безопасного интернета» объявила, что обнаружила признаки такой пропаганды в двух интервью, которые опубликованы на YouTube-канале Дудя. Тогда же организация обратилась в МВД с просьбой проверить материалы. По статье обвинения журналисту может грозить штраф.