Аргентина пригрозила разорвать контракт на поставки российской вакцины от коронавируса

В письме советника президента республики, которое оказалось в распоряжении газеты La Nacion, говорится, что Буэнос-Айрес не получил положенных по условиям контракта почти 20 млн доз. Причем вторая часть препарата «Спутник V» требуются стране срочно, их ждут миллионы получивших первый компонент. Аргентинские власти, как говорится в письме, понимают, что Россия переживала «производственные трудности», говорится в письме. Однако прошло уже 7 месяцев с начала поставок, и в Аргентину начали поступать вакцины других производителей, которые осуществляются по графику и на регулярной основе.