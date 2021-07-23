Аргентина пригрозила разорвать контракт на поставки российской вакцины от коронавируса

В письме советника президента республики, которое оказалось в распоряжении газеты La Nacion, говорится, что Буэнос-Айрес не получил положенных по условиям контракта почти 20 млн доз. Причем вторая часть препарата «Спутник V» требуются стране срочно, их ждут миллионы получивших первый компонент. Аргентинские власти, как говорится в письме, понимают, что Россия переживала «производственные трудности», говорится в письме. Однако прошло уже 7 месяцев с начала поставок, и в Аргентину начали поступать вакцины других производителей, которые осуществляются по графику и на регулярной основе.
2021-07-23T08:33:28+03:00
2021-07-23T08:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 23 июля 2021
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