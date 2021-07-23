Акция протеста против проведения Олимпиады проходит сегодня возле мэрии Токио. Демонстрация приурочена к завершению эстафеты Олимпийского огня. Как передает агентство ТАСС, выкрики с призывами отменить Игры слышны на самой церемонии. Торжественное открытие Олимпиады начнется уже через несколько часов.