Акция протеста против проведения Олимпиады проходит сегодня возле мэрии Токио. Демонстрация приурочена к завершению эстафеты Олимпийского огня. Как передает агентство ТАСС, выкрики с призывами отменить Игры слышны на самой церемонии. Торжественное открытие Олимпиады начнется уже через несколько часов.
2021-07-23T08:32:13+03:00
2021-07-23T08:32:13+03:00
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08:32, 23 июля 2021
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