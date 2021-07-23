Церемония открытия Летних Олимпийских игр состоится сегодня в Токио

Сборная России вновь не сможет выступать под своим национальным флагом. Зато МОК санкционировал символику национального Олимпийского комитета. Что касается триколора на форме, то и он под запретом, но можно использовать на одежде красный, белый и синий в случайном порядке. Сама же команда будет выступать не как сборная России, а как сборная Олимпийского комитета. К слову, полное название использовать также запретили: можно лишь аббревиатуру. Отдельно МОК пояснил, что вне олимпийских объектов вывешивать российский флаг все же не запрещено.

Немаловажным стал тот факт, что россиянам придется выступать и без гимна. Изначально в качестве альтернативы была предложена песня «Катюша», однако Международный олимпийский комитет ее запретил, сославшись на то, что композиция слишком прочно ассоциируется с Россией. Теперь же спортсмены пойдут под звуки фрагмента из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

А чтобы избежать неприятных ситуаций в беседе с журналистами ОКР выдал спортсменам четкие инструкции для общения с прессой.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится сегодня в 14 часов по Москве. Его будут транслировать Первый канал.