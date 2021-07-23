Зюзинский суд рассмотрит сегодня административное дело против блогера Юрия Дудя по обвинению в пропаганде наркотиков

Просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу «вДудь» в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД направили представители Лиги безопасного интернета. Руководитель этой организации и член Общественной палаты Екатерина Мизулина не сообщала, о каком интервью идет речь, поскольку считает, что и саму эту информацию можно расценить как пропаганду. В дальнейшем министерство внутренних дел проверило два интервью, которые вышли на канале Юрия Дудя, — с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. Первое вышло в ноябре прошлого года, второе – в марте этого. По итогам проверки МВД было возбуждено административное дело о пропаганде наркотических средств с использованием интернета.

YouTube-канал Юрия Дудя насчитывает более 9 миллионов подписчиков.