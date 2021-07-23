Замглавы СК Александр Клаус выступил за возможность проводить следственные действия онлайн с использованием видео-конференц-связи. В интервью ТАСС генерал юстиции сказал, что цифровизация должна предполагать упрощение порядка проведения следственных действий, кроме того, видео-конференц связь не требует дополнительных материальных и временных затрат в отличие от командировок.
2021-07-23T07:32:22+03:00
2021-07-23T07:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 23 июля 2021
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