Замглавы СК Александр Клаус выступил за возможность проводить следственные действия онлайн с использованием видео-конференц-связи. В интервью ТАСС генерал юстиции сказал, что цифровизация должна предполагать упрощение порядка проведения следственных действий, кроме того, видео-конференц связь не требует дополнительных материальных и временных затрат в отличие от командировок.