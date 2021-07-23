Z Архив новостей новости
5 1 6 23
07:31, 23 июля 2021

Сегодня в Токио состоится торжественное открытие летних Олимпийских Игр

Сегодня в Токио состоится торжественное открытие летних ОГ. Между тем, за последние сутки положительный тест на коронавирус сдали еще 19 человек, связанных с проведением Олимпиады. Как сообщает Оргкомитет игр среди заразившихся три спортсмена, три журналиста, 10 членов олимпийских делегаций различных стран и три человека из обслуживающего персонала. Всего с начала тестирования всех, кто в той или иной мере связан с Играми, положительный тест на вирус выявлен у
110 человек — 54 иностранцев и 56 японцев.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Конгресс интеллигенции: «30 лет назад отстояли свободу и демократию» Мы рассчитываем, что структуры Правительства Москвы окажут помощь и поддержку как на стадии подготовки юбилейных мероприятий 19-22 августа 1991 года, так и непосредственно во время их проведения…

5 113 6 7924 21.07
Интервью Ищем выход…

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко»

3495818

5 51 6 5005 22.07
#слушать 48:18 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину «Жалоба касается следующих основных групп нарушений: ...крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г.»...

5 228 6 22460 22.07
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Литва. «Исторически выдержанная» русофобия «Форум свободной России» и прочие «интеллектуальные посиделки» российских несистемных оппозиционеров именно в Вильнюсе имеют под собой и историко-идеологическую почву. Речь здесь, конечно, в первую очередь о Великом Княжестве Литовском…

5 218 6 21970 17.07
Блоги

Посол России в США: Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели…

5 89 6 11856 22.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О визите спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова на Украину и чем он закончился для свободы слова Ведущая роль Украины в такой сфере, как обеспечение свободы слова – это пример политического и юридического оксюморона, блистательное по своей наглости проявление той самой дезинформации…

5 201 6 28511 17.07
Блоги

+ Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Презентация запланирована уже на завтра…

5 178 6 25248 19.07
8читать ;смотреть
Блоги

Ответ Депздрава на запрос «Эха»: О темпах вакцинации в Москве Такие темпы могли бы спровоцировать коллапс процесса вакцинации, многочасовые очереди и полную загрузку всех слотов на недели вперед. Но Москва справилась и не допустила такого сценария

5 43 6 22624 16.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что-то вы молчите. Критикам Явлинского Что же вы то, критики Явлинского, замолчали? У вас есть альтернативная взглядам Путина линия? Или только высказались, отписались о событии и забыли – пошли дальше…

5 43 6 6869 21.07
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Глубинные первобытные страхи Понимаю, что долго страхи подогревались отечественными мракобесами, боровшимися против жидких чипов Билла Гейтса, но все же удивлен масштабу идиотизма…

5 176 6 29931 22.07
Блоги

+ Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 00:49 Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 18-летняя Валерия Башкирова раскаивается в случившемся, — рассказали в окружении семьи девушки…

5 224 6 39523 20.07
8читать ;смотреть
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Сублимация имперских вожделений Статья воскрешает у меня в памяти старую детскую присказку: «Кто кусает, тот не лает: цап, и сразу убегает»...

5 106 6 54119 16.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Статья Путина, бритая наголо Почему тогда Шойгу дал указание только по российской армии? Следовало дать приказ изучать статью Путина в украинской и белорусской армии тоже! Это же всё наши, как пояснил любимый руководитель!...

5 112 6 81676 16.07
Блоги

Сергей Лавров: О вторжении в Афганистан никто даже не задумывается При любой агрессии против кого бы то ни было из членов ОДКБ незамедлительно проводятся консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы эту агрессию подавить…

5 72 6 15306 21.07
Блоги

Организация «Офицеры России» пожаловалась в прокуратуру на театр «Современник» Представители организации утверждают, что в спектакле «Первый хлеб» присутствует неприкрытая пропаганда ценностей ЛГБТ-сообщества и чрезмерно используется ненормативная лексика…

5 85 6 19349 22.07
Блоги

+ Музыкант Константин Кинчев записал обращение к властям Петербурга Музыкант Константин Кинчев записал обращение к властям Петербурга Ранее они отменили его фестиваль и начали проверку после появления информации о закрытых концертах группы «Алиса»...

5 128 6 110888 16.07
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Соратники Навального опубликовали новое расследование об имуществе и тратах спикера Госдумы Вячеслава Володина Мать Вячеслава Володина Лидия Барабанова и отец его предполагаемой жены Юрий Полякин являются владельцами фирмы Инвест Холдинг, которая самостоятельно и через дочерние структуры владеет коммерческой недвижимостью…

5 26 6 30410
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И было в администрации президента совещание, что делать с этими независимыми сетевыми изданиями. И, судя по всему, был составлен список действий…

5 39 6 88146 17.07
#слушать 47:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3493004
«Российские авантюристы XVII-XIX веков»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 6214 18.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не QR тебе Столица. Россиян сливают Каждый день Крым ставит новые антирекорды — и где та грань, за которой начнётся катастрофа и паралич местного здравоохранения? А может, она уже началась и нам просто не говорят?..

5 71 6 324000 18.07
Блоги

Блог «Новой газеты»

+ Все о сбитом малазийском Боинге Все о сбитом малазийском Боинге Загадка спутниковых снимков, переговоры военных и ложь властей…

5 230 6 90149 19.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9195182
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4971878

Сегодня в эфире