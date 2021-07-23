Сегодня в Токио состоится торжественное открытие летних Олимпийских Игр

Сегодня в Токио состоится торжественное открытие летних ОГ. Между тем, за последние сутки положительный тест на коронавирус сдали еще 19 человек, связанных с проведением Олимпиады. Как сообщает Оргкомитет игр среди заразившихся три спортсмена, три журналиста, 10 членов олимпийских делегаций различных стран и три человека из обслуживающего персонала. Всего с начала тестирования всех, кто в той или иной мере связан с Играми, положительный тест на вирус выявлен у

110 человек — 54 иностранцев и 56 японцев.