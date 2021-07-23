Спасатели выдвинулись на помощь пострадавшим в горах Кабардино-Балкарии туристам из Москвы. Они накануне попали под камнепад, три человека пострадали. По данным МЧС, 13 спасателей в пешем порядке начали подниматься к пострадавшей группе. Для эвакуации раненых планируется задействовать вертолет.