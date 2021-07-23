Спасатели выдвинулись на помощь пострадавшим в горах Кабардино-Балкарии туристам из Москвы. Они накануне попали под камнепад, три человека пострадали. По данным МЧС, 13 спасателей в пешем порядке начали подниматься к пострадавшей группе. Для эвакуации раненых планируется задействовать вертолет.
2021-07-23T07:31:19+03:00
2021-07-23T07:37:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 23 июля 2021
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