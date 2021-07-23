Большой барьерный риф Австралии может быть включен в список объектов наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой

Большой барьерный риф Австралии может быть включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

За последние пять лет крупнейшее в мире живое сооружение, которое видно даже из космоса, трижды пострадал от обесцвечивания кораллов.

Между тем руководство Австралии не приветствует понижение статуса рифа. Ученые страны утверждают, что за последний год удалось серьезно улучшить состояние растений, однако они признают, что о долгосрочных перспективах говорить пока рано.

В Австралии также уверены, что присвоение статуса «находящийся в опасности» может нанести серьезный урон туристической отрасли. Благодаря этой экосистеме ежегодно в бюджет страны поступало почти 5 миллиардов долларов. Сейчас же эти показатели могут снизиться.

Чтобы избежать последствий, Австралия направила своего министра окружающей среды в Париж на встречу с членами Комитета всемирного наследия. О том, принесло ли это желаемый результат, пока не известно

Наряду с Большим барьерным рифом в списке ЮНЕСКО могут оказаться еще шесть других объектов.