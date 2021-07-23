Белорусская ассоциация журналистов намерена оспорить в суде предупреждение министерства юстиции страны, на основании которого подан иск о ликвидации организации.

Иск в верховный суд Белоруссии был подан Минюстом на основании того, что ассоциация не приняла мер по устранению нарушений, о которых она была предупреждена ранее. В ассоциации журналистов заявили, что категорически не согласны с высказанными претензиями и будет добиваться их отмены в судебном порядке. Тем не менее, в офисе БАЖ прошел обыск, а ее счета арестованы. В июле Следственный комитет Белоруссии провел серию обысков у оппозиционно настроенных журналистов, в средствах массовой информации и некоммерческих и общественных организациях. Белорусские власти полагают, что многие из означенных структур участвуют в движении средств, которые направляются из-за рубежа на поддержку сил, которые ведут борьбу против Александра Лукашенко

Между тем, Александр Лукашенко своим декретом передал часть президентских полномочий правительству. В основном это касается приватизации.

Минюст Белоруссии также подал иск в ВС страны о ликвидации белорусского ПЕН-центра. Неправительственной писательской организацией руководит нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Ранее у белорусский ПЕН-центра по решению СК арестовали счет. Алексиевич руководит ПЕН-центром с 2019 года. Она открыто поддерживает протесты в Беларуси и входит в президиум Координационного совета белорусской оппозиции. В сентябре прошлого года писательница уехала в Германию, заявив, что не вернется на родину, пока страной правит Лукашенко.