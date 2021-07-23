Соратники Алексея Навального опубликовали расследование об имуществе и доходах спикера Госдумы Вячеслава Володина

Соратники политика Алексея Навального опубликовали расследование об имуществе и доходах спикера Госдумы Вячеслава Володина. В частности, в материале указывается, что в Саратовскую область, от которой Володин избирается в новый созыв, он регулярно летает за бюджетный счет. Коллега Навального Георгий Албуров рассказал, что за последнее время на это потрачено более 70 миллионов рублей.

Авторы расследования также утверждают, что многие полеты Володин совершает по таким поводам как открытие детской площадки, посещение различных объектов и встречи с жителями.