Лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание в результате теплового удара во время турнира на олимпиаде

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание в результате теплового удара во время квалификационного турнира на олимпиаде в Токио. Спортсменка отправлена в больницу. Об этом в телеграм-канале ОКР рассказал тренер команды Станислав Попов. По его словам, первую помощь Гомбоевой оказали помощь врачи из команд Италии, Великобритании, США. По словам Попова, спортсменка не выдержала нахождения целый день на жаре. Гомбоева по итогам квалификации заняла 45-е место