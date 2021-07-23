Тепловой удар повлиял на неудачное выступление в стрельбе из лука в квалификационном турнире Светланы Гомбоевой

Тепловой удар повлиял на неудачное выступление в стрельбе из лука в квалификационном олимпийском турнире россиянки Светланы Гомбоевой. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Галина Шадрина. Гомбоева потеряла сознание и по итогам квалификации заняла 45-е место.